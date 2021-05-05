إيران تختبر بنجاح حاسوباً محلياً عملاقاً

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي نجاح اختبارات الحاسوب الإيراني العملاق«سيمرغ»، موضحاً أنه ستتم إزاحة الستار عنه قريباً بصورة رسمية.

وكتب آذري جهرمي في تغريدة على «تويتر» إن «الشباب الإيراني وبغية توفير طاقة المعالجة اللازمة لهم تمكنوا من تشغيل الحاسوب الإيراني العملاق سيمرغ»، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي هو المحرك المستقبلي لاقتصاد إيران والعالم.

يذكر أن الحاسوب الإيراني العملاق يعد ضمن 100 حاسوب عملاق في العالم حيث إن تكنولوجيا صنعه متوافرة لدى عدد قليل من دول العالم.

ويستخدم هذا الحاسوب في مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والمعطيات الكبيرة ومجالات مثل التنبؤ بالطقس والتحليل الجيولوجي والزلازل والمعلومات الجينية.

«سانا»