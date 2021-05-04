إحباط عمليات إرهابية في بغداد

أعلنت السلطات العراقية اليوم إحباط عمليات إرهابية داخل العاصمة بغداد عقب العثور على طن من المواد شديدة الانفجار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته وكالة «واع» إن «إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من ضبط مستودع عتاد لتنظيم “داعش” الإرهابي في أحد الأطراف الغربية للعاصمة يحوي ألف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار التي تدخل في صناعة السيارات والعبوات الناسفة».

وأشار البيان إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي كان يسعى لاستخدام هذه المواد المتفجرة في تنفيذ عمليات إرهابية داخل بغداد.

«سانا»