الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بوقف الاستيطان

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة «وفا» أن الاستيطان جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية مشيرة إلى أنه من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها وصولا لمحاسبة المسؤولين عنها ومشددة على ضرورة إسراع المحكمة في اجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال.

وأدانت الخارجية مخطط سلطات الاحتلال الجديد لإقامة 392 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في بلدات الخضر في بيت لحم ورامين في طولكرم والظاهرية في الخليل مشيرة إلى انها تأتي في إطار تنفيذ الاحتلال لمخططات الضم الاستعمارية.

«سانا»