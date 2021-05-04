وهم المعرفة

يسرى المصري

أحياناً وبالنوايا الطيبة نعزز القيم لدى البعض ومن ذلك أن أصحاب العلم والمعرفة والثقافة هم الأكثر شقاوة وتعاسة ، فثمة اعتقاد أن الاكتئاب والقلق هما بعض أعراض المثقف الذكي فالمثقف حسب هؤلاء أكثرُ الناس عرضةً للاكتئاب النفسيّ وذلك بالتناوب مع نقيضه المتمثّل في النشاط والتفاؤل ومشاعرِ السعادة. يقول د. عادل صادق الأمينُ العامُّ السابق لاتحاد الأطبّاء النفسيين العرب : “إنّ المثقف المبدع يعيش تعيساً من دون أسبابٍ مباشرة كما نراه سعيدًا بلا أسبابٍ واضحة، ويضيف أنّ الجهاز العصبيّ للمثقف معرَّض لتذبذبٍ انفعاليّ شديدِ الوطأة ودوريّ.”

ويُكمل صادق فيقول :إنّ الفارق بين “المثقف” والإنسان “العاديّ” هو أنّ الأخير يعيش اللحظةَ بشكلٍ مباشر، في حين يرى الأوّلُ الأشياءَ بصورةٍ بانورامية فيرى الحاضرَ على ضوء الماضي ويستشرف المستقبلَ من خلال إدراكه للماضي ومعايشته للحاضر.

وهذه النظرة “الفريدة” و الشاملة” إلى تعقيدات الحياة والإنسان والمجتمع قد تُشكّل بحسب بعض الباحثين سبباً للاكتئاب والقلق، فهم بسبب “تفرّدهم” هذا في حاجةٍ مستمرّةٍ إلى التقدير وعدمُ نيلهم هذا التقدير يُحبطهم ويجعلهم عرضةً للاكتئاب.

ثمّ إنّ العالَمَ الجديدَ تحكمه ثقافةُ المال وثقافةُ الاستهلاك ويقلّل من الأهميّة المسبغةِ على الثقافة والمثقّفين، وهذا ما يجعل الأخيرين منعزلين عاجزين عن استخدام ثقافتهم للتأثير في الناس من أجل إحداث التغيير الذي يريدون.

ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ سيطرة عقليّة “المنافسة” وتفشّي الكذب والعنف والخداع يضعان المثقّف في مواجهة حقائقَ قيميّةٍ سلبيّةٍ تدفعه إلى المزيد من الإحباط.

ترى بماذا كان يشعر المتنبي ولسان حاله يقول ذو العقلِ يشقى في النعيم بعقله/ وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم؟ ” ألم يكن في عصره فرصة لعيش حياة هانئة وقادرة على استهلاك المتع والمسرّات لهذا الكم من البشر كعصرنا الحالي ! حيث التقدم التكنولوجي والمعرفي في مجالات متنوعة خلقت فرصاً جديدة للتغلب على صعوبات كانت مميتة أو بالأقل مُدمرة لحقب طويلة سابقة.

بعد مئات من السنوات يغرد المتنبي مجدداً عن حالة القلق والاكتئاب التي يعانيها من حناجر ملايين الأصوات على مواقع الشبكة فهذا العصر الأكثر رخاءً ووفرةً هو أيضاً عصر الاكتئاب والقلق والدليل أن عدد المصابين بمرض الاكتئاب وحده بحسب منظمة الصحة العالمية في عام 2020 وصل إلى 300 مليون شخص حول العالم ويبلغ عدد المصابين بالقلق أكثر من ضِعف هذا الرقم.

ويبقى السؤال: هل يمكن أن تكون المعرفة الحقيقية سبباً للاكتئاب والقلق أم أنها بوابة العمل والأمل ؟