موسكو: لم نبدأ حرب العقوبات مع الغرب لكننا مستعون لإنهائها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لم تبدأ حرب العقوبات مع الغرب لكنها مستعدة في أي لحظة لإنهاء هذه المواجهة العبثية بين الطرفين.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة روسيا واحد اليوم: لقد أوضحنا أكثر من مرة أننا لم نبدأ حرب العقوبات هذه ولكننا مستعدون في أي لحظة للسير في طريق إنهاء هذه المواجهة التي لا معنى لها والتي لن تكون لها نتيجة إيجابية ولا غالب ولا مغلوب فيها،موضحة أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد روسيا سيكون لها بلا شك تأثير سلبي على العلاقات الروسية مع الغرب وتقوض الثقة المتبادلة وتعرقل آفاق تطبيعها.

وأضافت زاخاروفا: لسنا من المؤيدين لتشديد دوامة العقوبات ومع ذلك فإننا نقبل التحدي ونرد بسرعة وبشكل هادف لأن بناء علاقات معنا يكون انطلاقا من مبادئ العدل والمساواة ورفض عامل القوة.

سانا