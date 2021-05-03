تحديد المواد والسلع والخدمات الأساسية للمستهلكين ومخالفات الاتجار بالدقيق التمويني ونقص الوزن

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم عدداً من القرارات حددت بموجبها المواد والسلع والخدمات التي تلبي حاجة أساسية للمستهلكين والإجراءات اللازم اتخاذها من قبل أجهزة الضابطة العدلية التموينية بحق المحال والفعاليات الاقتصادية المخالفة والتي تتعامل بتلك المواد والسلع والخدمات.

وحدّدت الوزارة وفق قراراتها التي تلقت سانا نسخة منها الإجراءات اللازم اتخاذها عند ضبط مخالفة نقص الوزن في ربطة الخبز التمويني إضافة إلى مخالفة التصرف (سرقة.. اختلاس) أو الاتجار بالدقيق التمويني بحيث يتم ذكر قيمة التغريم للمواد المدعومة بثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج.

وأكدت الوزارة في قراراتها ضرورة التزام منتجي الحلويات العربية والإفرنجية المصنفة (نوع ممتاز) المصنوعة من السمن الحيواني و(نوع أول) المصنوعة من السمن الحيواني أو النباتي بإعداد بيان تكلفة وإيداعه لدى مديرية الأسعار بالوزارة للأصناف والأنواع المطروحة للبيع من قبلهم على أن تكون التكلفة فعلية وواقعية حسب أسعار مستلزمات الإنتاج الفعلية.

كما فوّضت مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإصدار نشرات أسعار الحلويات الشعبية المصنعة من السمن النباتي في ضوء التكلفة المقدمة إليهم من منتجي هذه الحلويات وهوامش الأرباح المحددة في قرارات الوزارة.