الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “معاً” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات في القدس المحتلة وبيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت سبعة منهم كما اقتحمت قرية جالود جنوب نابلس واعتقلت 10 فلسطينيين كما اعتقلت شاباً خلال مروره على حاجز بيت شرف غرب المدينة.

كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة وفا بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا بلدة قصرة جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

سانا