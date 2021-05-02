مقتل شخصين أحدهما من إرهابيي الاحتلال التركي وإصابة عدة مدنيين بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة

قتل شخصان بينهم إرهابي من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب 5 مدنيين بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة.

وأفادت مصادر محلية بأن دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت مساء اليوم في منطقة الصناعة ببلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بمقتل إرهابي من مرتزقة الاحتلال التركي وسائق الدراجة الذي ما زال مجهولاً وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

«سانا»