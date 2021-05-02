الخامنئي: الغرب يضغط لمنع إقامة علاقات جيدة بين إيران وجيرانها

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يعملون على منع إقامة علاقات جيدة بين إيران وجيرانها بالمنطقة.

وقال الخامنئي في كلمة اليوم بمناسبة يوم المعلم والعامل ونقلت «سانا» مقتطفات منه: إن النفوذ المعنوي الإيراني في المنطقة يزعج الأعداء لذلك الأمريكيون والأوروبيون يمنعون جيراننا ممن يريدون فتح علاقات معنا ويضغطون عليهم.

وأشار الخامنئي إلى أن أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر الأجنبي هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني موضحاً أن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل العقوبات بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعها.

ولفت إلى أهمية المشاركة في الانتخابات وقال: لا يمكن لأحد تهديد إيران وتعريض مصالحها للخطر إذا شارك المواطنون بقوة في هذه الانتخابات.