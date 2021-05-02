وزير الصحة اللبناني: نجري فحوصات للتأكد من وجود إصابات بالسلالة الهندية من كورونا

أعلن وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور حمد حسن أن الوزارة تجري فحوصاً على عشرين عينة من أشخاص وافدين من الهند للتأكد ما إذا كانت متصلة بالمتحور الهندي الجديد.

ولفت حسن في تصريح له اليوم نقلته «سانا» إلى أن المتحور الهندي سريع الانتشار وهناك تخوف من وصوله إلى لبنان موضحاً أن السلطات الصحية اللبنانية اتخذت إجراءات في هذا السياق حيث يتوجب على الوافدين من الهند أن يخضعوا لحجر يمتد 14 يوماً في بلد ثالث قبل المجيء إلى لبنان.

وأشار حسن إلى الانخفاض الكبير في نسبة الإصابات بكورونا في لبنان مؤخراً حيث انخفضت الإصابات من 22 بالمئة في شهر شباط إلى 11 بالمئة مع نهاية شهر نيسان الماضي آملاً أن تصل في حزيران إلى المستوى الثاني بعد وصولها للمستوى الرابع حالياً مع الاستمرار في الإجراءات الوقائية بالتوازي مع حملة التلقيح.