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كيليتشدار أوغلو: أردوغان بات يشكل خطراً على تركيا

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو أن نظام رجب طيب أردوغان بات يشكل خطراً على مستقبل الدولة التركية.

وقال كيليتشدار أوغلو في حديث لقناة «كي آر تي» التركية اليوم ونقلتها «سانا»: «أردوغان يريد من خلال سياسات الاستبداد والتعسف التي أرهبت الناس أن يتخلص من كل أنواع المعارضة السياسية والشعبية والإعلامية بعد أن أثبت فشله في السياستين الداخلية والخارجية».

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن الفشل الذريع لأردوغان في معالجة أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية والمالية أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية وأدت إلى إفلاس الشركات وارتفاع نسب البطالة والفقر والجوع وحتى حالات الانتحار.

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