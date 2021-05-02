طلاب من جامعة دمشق: مشاركتنا كشباب بالانتخابات مسؤولية وواجب

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم الـ 20 من أيار الجاري وللمواطنين في الداخل يوم الـ 26 منه يؤكد طلاب جامعة دمشق أن المشاركة الفاعلة فيها مسؤولية وواجب لاختيار المرشح الأنسب لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة التي تحتاج إلى جهود استثنائية على جميع الصعد.

ورصدت سانا آراء عدد من طلاب جامعة دمشق حيث أشار الطالب زيد غزال من كلية العلوم السياسية إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد أن سورية دولة دستورية ديمقراطية ذات سيادة مبيناً أهمية مشاركة الشباب في الاستحقاق كجزء من دورهم ومسؤوليتهم المجتمعية.

توليب الحسن من كلية العلوم السياسية قالت نحن كشباب لدينا الوعي الكافي لاختيار الشخص الذي يمثلنا بشكل حقيقي وسندلي بأصواتنا يوم الاستحقاق لأن هذا الحدث يأتي تتويجاً لانتصارات جيشنا واستكمالاً لمسيرة انتصارات سورية.

ومن كلية الاقتصاد بين الطالبان محمد وفا الجملة ودانيا الزعبي أن مشاركة الشباب في الانتخابات ضرورة فهي طريقة للتعبير عن طموحاتهم ومتطلباتهم للمرحلة القادمة فيما قال عمار الشيخ رجب من كلية العلوم السياسية إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب أن يشارك فيها كل الشباب معتبراً أن هذا الحدث سيؤكد أن سورية دولة قوية ومؤسساتها صامدة ومستمرة في تحقيق الإنجازات.

واعتبر يوسف الناعمة طالب ماجستير علاقات دولية بكلية العلوم السياسية أن إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد قوة الدولة رغم التداعيات والظروف التي فرضتها سنوات من الحرب الإرهابية والاقتصادية مبيناً أن المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الاستحقاق ستؤكد انتصار سورية على جميع أنواع المؤامرات والحروب التي شنت ضدها.

ومن كلية التربية قالت رنيم عمار مزوق طالبة دبلوم تأهيل تربوي سنختار الشخص الذي يلبي طموحاتنا ويهتم بقضايانا فيما قالت الطالبة نورما خلف من كلية العلوم السياسية نحن كشباب واع يجب أن نشارك في الانتخابات لنسهم في تحديد معالم المرحلة المقبلة معتبرة أن إجراء الاستحقاق بوقته يدل على أن سورية دولة ذات سيادة وصامدة رغم كل ما تتعرض له.

الطالبة روان شجاع من كلية العلوم السياسية رأت أن الشباب هم بنية المستقبل وأساسه ومشاركتهم تعبر عن انتمائهم لوطنهم ولتوجيه رسالة للخارج بأنه مهما جرى من محاولات عدوانية لعرقلة الانتخابات فإنها ستجري الأمر الذي أكدته الطالبة علا حنيفة من كلية العلوم السياسية وقالت “مشاركتنا بالانتخابات انتصار لدولتنا”.