نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل اعتقال 16 صحفياً

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 16 صحيفاً فلسطينياً في ظروف قاسية للغاية.

وأوضح النادي في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من أيار من كل عام أن سلطات الاحتلال تنتهج جملة من السياسات لتقييد حرية الرأي والتعبير واعتقال الصحفيين في محاولة مستمرة لتقويض دورهم ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين وذلك من خلال الملاحقة المستمرة والاعتقال والتهديد والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل.

وجدد البيان مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الصحفيين في معتقلاته ووقف انتهاكاته المتواصلة بحق الصحفيين وضمان حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير.

«سانا»