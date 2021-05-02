إقبال كبير على السوق الخيري «رمضان يجمعنا» في اللاذقية

يشهد السوق الخيري رمضان يجمعنا الذي يشارك فيه أكثر من 35 فعالية صناعية وتجارية وجمعيات أهلية وخيرية في اللاذقية إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين لتلبية احتياجاتهم بأسعار جيدة خلال شهر رمضان المبارك.

ويضم السوق في أجنحته المتعددة منتجات للمواد الغذائية الأساسية والمنظفات وبعض الأعمال اليدوية والحرفية بأسعار أقل من السوق بنسبة 30 بالمئة مع تقديم عروض مميزة على المنتجات.

ونقلت «سانا»عن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية عمار أحمد قوله:«إقامة هذا السوق هو نوع من التدخل الإيجابي خلال الشهر المبارك لدعم الأسر في ظل الظروف الصعبة».

وإلى ذلك بين محمد مصطفى في قسم مبيعات شركة البساتين أن المنتجات والعروض المشاركة من مواد غذائية كثيرة وتلبي احتياجات الزوار فيما أشار عماد دين شلا وكيل شركة الدرة إلى المشاركة بمنتجات غذائية من سمنة وزيت ودبس البندورة وسردين وشراب ومربيات بأنواعها وغيرها لافتاً إلى كسر في الأسعار يتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة إضافة إلى عروض وأصناف تباع بأقل من سعر الجملة.

عروض محفزة تقدمها شركة الشيف نديم عند شراء أي من منتجاتها وفقاً لمشرف مبيعات جناحها بالسوق الخيري محمد جبلاوي ويوضح أن الشركة تعرض جميع منتجاتها في السوق الخيري من بقوليات وزيت زيتون وكونسروة بسعر مخفض.

فيما تأتي مشاركة ميرنا الحلو بقسم جناح جمعية المقعدين بأعمال يدوية من مفارش سفرة وزينة وغيرها من الأعمال اليدوية لتزيين المنزل وتباع بسعر التكلفة.

وتتنوع أصناف الصابون والمنظفات المعروضة ضمن السوق الخيري حيث تشير مهجة محمد من جناح شركة الأهلية الى ان العروض المقدمة تشهد إقبالاً جيداً من قبل المواطنين حيث تباع بسعر التكلفة فيما تشارك امتثال الجافي بأصناف متنوعة من الصابون والشامبو الطبيعي وبأسعار مخفضة تلقى استحسان الزوار ولا سيما في فترة بعد الأفطار.

ووجد كل من المهندسة نور بعدراني وأيمن صقر بعد تجولهما في السوق الخيري تنوعاً في المعروضات يتيح خيارات متعددة للزبائن مشيرين إلى أهمية مثل هذه الأسواق لجهة تنشيط حركة البيع والشراء وتوفير سلع بأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح.

روزا خليل ونهى معلا زائرتان للمعرض أشارتا إلى أنهما لمستا أسعاراً مخفضة عن مثيلاتها في السوق بنسب متفاوتة وهي عروض مناسبة جداً لذوي الدخل المحدود.