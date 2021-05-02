الجيش اليمني يستهدف قاعدة جوية تابعة للنظام السعودي

استهدف الجيش اليمني اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن «سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على القاعدة الجوية بطائرة مسيرة نوع «قاصف 2K» وحقق إصابة دقيقة فيها».

وأكد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الذي يواصل النظام السعودي شنه على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ عدة عمليات هجومية في الشهر الماضي في العمق السعودي استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق إصابات دقيقة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.