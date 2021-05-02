صلوات وقداديس بعيد الفصح المجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في المحافظات

احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد متضرعين إلى الله أن يعم الخير والسلام سورية وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي اللاذقية أقيمت الصلوات والقداديس والتراتيل بهذه المناسبة في كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل للروم الأرثوذكس أدى الصلاة فيها الأب اليان خوري وكنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس أداها الأب فيليب فضول وكنيسة مار نقولا أداها الأب ابراهيم تامر وكنيسة مار يوحنا أداها الأب جورج مرقدي.

وتضمنت العظات الحديث عن معاني هذه المناسبة المتمثلة في قيامة السيد المسيح رسول المحبة والسلام ونشر قيم التسامح والرحمة والتضرع إلى الله أن يعم الأمن والاستقرار ربوع سورية التي تعرضت خلال السنوات الماضية لحرب إرهابية في محاولات للنيل من مواقفها وصمودها بوجه مخططات الغرب الاستعماري الهادف إلى سرقة ونهب خيراتها .

وأكدت العظات على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية القادمة لما تمثله من تعزيز لمفهوم السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية في قرارات وسياسات هي من حق الشعب السوري وحده.

وتضرع المصلون إلى الله أن يزول هذا الوباء الذي أصاب البشرية جمعاء وأن يحمي سورية وشعبها ويكلل نضالها بالنصر على الإرهاب.

وفي درعا احتفلت الطوائف التي تسير على التقويم الشرقي بعيد الفصح بإقامة الصلوات و القداديس وأكد الأب جرجس رزق راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس في مدينة درعا على المعاني السامية لقيامة السيد المسيح رسول المحبة والسلام متضرعاً إلى الله أن يعم الخير والصحة والاستقرار في كل شبر من سورية.

وخلال أجواء الاحتفال بعيد الفصح التي نقلتها «سانا» تمنى كل من المصلين الياس حداد ورزان وقاص و فريد كنهوش و علاء العيد أن تعود هذه المناسبة على سورية بالخير و زوال الهموم والأوبئة.

وفي كنيسة القديس جاورجيوس بمطرانية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس بمدينة السويداء أقيم قداس إلهي بالهواء الطلق في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ترأسه المتروبوليت سابا رفعت خلاله الصلوات على رجاء زوال المحنة الصحية وليحل الخير والبركات ويعم الأمان والسلام.

وفي تصريح للأب نقولا وقاص راعي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس أشار إلى أنه بقيامة السيد المسيح في هذا اليوم المبارك عم الفرح والسلام جميع العالم متمنياً أن تكون هذه المناسبة قيامة لسورية بعد سنوات من الحرب والانتصار بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري .

كاتدرائية الشهيد مارجرجس للسريان الأرثوذكس-دمشق

كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل للروم الأرثوذكس-اللاذقية

كاتدرائية القديسين الأربعين شهيداً للروم الأرثوذكس -حمص

كنيسة السيدة العذراء أم الزنار للسريان الارثوذكس-حمص

كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس-حلب

النبي الياس للروم الأرثوذكس-حلب

كاتدرائية مارجرجس للسريان الأرثوذكس في مدينة الحسكة

كنيسة مار يعقوب النصيبيني للسريان الأرثوذكس -القامشلي