اليوم .. انطلاق المرحلة الـ21 من دوري سلة الرجال

معين الكفيري

تفتتح اليوم الأحد منافسات المرحلة الحادية والعشرين (العاشرة إياباً ) من منافسات دوري كرة سلة الرجال بمباراتين حيث يستقبل الوحدة الحرية في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق وفي حلب يحل الكرامة ضيفاً على الاتحاد، وتستكمل المباريات يوم غد الاثنين بلقاءين حيث يواجه الجلاء ضيفه الجيش في صالة الجلاء الرياضية بحلب، بينما يلتقي الثورة مع النواعير في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق و على أن تختتم مباريات الأسبوع يوم الثلاثاء القادم بلقاء اليرموك مع الطليعة في صالة الأسد الرياضية بحلب والوثبة مع العروبة في صالة غزوان أبو زيد بحمص.

جميع المباريات ستقام عند الساعة العاشرة ليلاً.

مباريات الدوري التي اتضحت فيها كافة المعالم تقريباً حيث ضمنت فرق الجيش والكرامة والاتحاد تأهلها للمربع الذهبي وتبقى البطاقة الرابعة محصورة بين الوحدة والجلاء الذي تلقى خسارته الثامنة مقابل ١٢ فوزاً لتتضاءل آماله في التأهل لدور الفاينال فور حيث يتقدم عليه الوحدة بفارق نقطة واحدة قبل جولتين من نهاية الدوري المنتظم، وتنتظر الجلاء مباراتين صعبتين أمام الجيش في حلب و الوحدة في دمشق، بينما سيخوض الوحدة مباراته القادمة اليوم الأحد مع الحرية في دمشق قبل أن يواجه الجلاء في المرحلة الختامية .

كما أن مسألة الهبوط للدرجة الثانية قد حسمت بعد سقوط العروبة وجاره اليرموك الذي خسر قانوناً بالمرحلة العشرين امام مستضيفه الكرامة بسبب عدم حضور الفريق إلى صالة غزوان ابو زيد في مدينة حمص، و لجنة الانضباط في اتحاد كرة السلة فرضت عليه غرامة مالية وقدرها ٥٠٠ الف ليرة وعدم منحه نقطة الخسارة.

وفيما يلي ترتيب الفرق مع نهاية المرحلة العشرين حيث يتصدر الجيش الترتيب برصيد ٣٨نقطة من ١٨فوزاً وخسارتين متقدماً على الكرامة الوصيف الذي يحمل الرصيد ذاته بفارق التسجيل يليهما الاتحاد ٣٧ من ١٧فوزاً و٣ خسارات فالوحدة ٣٣ من ١٣ فوزاً و٧ خسارات ثم الجلاء ٣٢ من ١٢ فوزاً و٨ خسارات والطليعة ٣٠ من ١٠ انتصارات و١٠ خسارات فالوثبة ٢٨ من ٨ انتصارات و١٢ خسارة والنواعير ٢٨ من ٨ انتصارات و١٢خسارة والثورة ٢٧ من ٧ انتصارات و١٣ خسارة والحرية ٢٧ من ٧ انتصارات و١٣ خسارة فاليرموك والعروبة ٢١ نقطة لكل منهما من فوز واحد و١٩ خسارة وقد هبطا للدرجة الثانية.