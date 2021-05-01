روحاني: محادثات فيينا تتقدم ولكن لم يحصل اتفاق نهائي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المحادثات الجارية في فيينا بين إيران وممثلي مجموعة أربعة زائد واحد تشهد تقدما ملحوظا ولكننا ما زلنا تحت الحصار والحظر الجائر مؤكدا أنه لم يحصل اتفاق نهائي حتى الآن مع الأطراف المشاركة.

ونقلت «سانا» عن الرئيس روحاني تأكيده خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن «الحكومة تبذل كل جهودها لتوفير اللقاحات المجازة من قبل وزارة الصحة رغم كل الصعوبات التي تعانيها البلاد في توفير العملة الصعبة وتحويلها إلى الجهات المعنية بسبب الحظر الأميركي الجائر».

وأضاف أن الاتفاق تم مع بلدان مختلفة لتوريد لقاحات كورونا وهي تصل بالتتابع إلى البلاد، مشيرا إلى أن الكوادر الصحية تلقت اللقاح كما تم البدء بتلقيح المسنين وذوي الأمراض الخاصة وسيتم أيضا تلقيح كل من يتطلب عمله التعاطي مع المواطنين.