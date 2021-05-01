حظر التجوال في لبنان يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار حظر التجوال الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان حيز التنفيذ والذي يمنع بموجبه الخروج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من اليوم وحتى الثلاثاء القادم لمواجهة تطورات وباء كورونا.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المواطنين التزموا بهذا القرار وبدت الشوارع في بعض المناطق شبه خالية من السيارات والمارة فيما فتحت أسواق الخضار والفواكه والصيدليات والعيادات الطبية ومحال بيع المواد الغذائية والأسماك والدواجن واللحوم والأفران واقتصر عمل بعضها على توفير خدمة التوصيل إلى المنازل إضافة إلى محطات المحروقات.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنه من أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من خطر انتشار وباء كورونا ستقوم قوى الأمن الداخلي بالتشدد في تنفيذ مضمون هذا القرار داعية المواطنين إلى الالتزام التام بمضمونه وعدم مخالفته.

«سانا»