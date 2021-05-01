شهيدان و88 مصاباً و275 معتقلاً جراء اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين الشهر الماضي

استشهد فلسطينيان وأصيب 88 واعتقل 275 آخرون جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين خلال نيسان الماضي.

ونقلت «سانا» عن وكالة «وفا» الفلسطينية توضيحها في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته أن فلسطينياً استشهد برصاص الاحتلال في قرية بير نبالا شمال غرب مدينة القدس كما استشهدت فلسطينية جراء دهسها من مستوطن في بلدة السموع جنوب الخليل بينما أصيب المئات بحالات اختناق و88 فلسطينياً بالرصاص جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على مدن وبلدات الضفة الغربية مشيراً إلى أن بينهم طفلاً فقد عينه نتيجة إصابتها بشكل مباشر خلال وجوده داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة الخليل.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 275 فلسطينياً بينهم طفلان و3 سيدات في الضفة الغربية وأطراف قطاع غزة المحاصر مشيراً إلى أن معظم الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال أعلنت الشهر الماضي مخططات للاستيلاء على 1243 دونماً شرق طولكرم و13 دونماً في بلدة حزما شرق القدس لتوسيع عمليات الاستيطان كما استولت على 3 أبنية سكنية وقطعة أرض في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وسلمتها للمستوطنين الذين وفرت لهم الحماية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى 42 مرة الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه صعدوا اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان حيث تغلق قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى باحات الأقصى والبلدة القديمة وتعتدي يومياً على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح في المسجد الأقصى وعلى الفلسطينيين في ساحة باب العامود بالبلدة القديمة ما أدى لإصابة المئات بحالات اختناق وجروح واعتقال العشرات.

وذكر التقرير أن طائرات الاحتلال شنت الشهر الماضي 13 غارة على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر بينما اعتدت قواته يومياً بنيران أسلحتها الرشاشة على الصيادين في بحره وعلى المزارعين الذين توغلت 6 مرات في أراضيهم على أطراف القطاع وجرفتها.