الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات طبيّة إضافية للهند

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات طبية إضافية للهند عبر آلية الحماية المدنية لمساعدة الطواقم الطبية والسلطات الصحية في البلاد على التعامل مع وباء كوفيد19 المنتشر على نطاق واسع.

وذكرت وكالة آكي الايطالية أن دولاً عدة تشارك في تقديم الحزمة الجديدة من المساعدات منها إيطاليا وفرنسا وفنلندا والنمسا وأن دور المفوضية الأوروبية في هذا الإطار يتمثل بتنسيق المساعدات وتمويل نقلها وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة.

وتقدم إيطاليا محطة لتوليد الأوكسجين و20 جهاز تهوية بينما ستقدم فرنسا 8 مولدات أوكسجين أما باقي المساعدات فتتمثل في أدوية مضادة للفيروسات ومكثفات أوكسجين وأسطوانات أوكسجين.

وكانت الهند فعلت آلية الحماية المدنية للحصول على مساعدات دولية لمواجهة الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص.

وشهدت الهند اليوم ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث تم تسجيل 379257 إصابة و3645 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 18.38 مليوناً والوفيات إلى 204832 حالة.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام وهي البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان بعد الصين وباتت تسجل أرقاماً قياسية جديدة يومياً من الإصابات وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

سانا