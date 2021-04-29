دوليسياسة

الكرملين: مزاعم واشنطن بشأن القيادة العالمية بقايا من حقبة ماضية

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن مزاعم الولايات المتحدة باستعدادها لقيادة العالم هي بقايا من حقبة ماضية.

وقال بيسكوف للقناة الأولى للتلفزة الروسية في رد على سؤال حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة التي تشهد ضعفاً ولكنها لا تزال تعمل كبلد عدواني: “إن تصريحات واشنطن باستعدادها لقيادة العالم بأسره هي على الأرجح بقايا العقد الماضي وإرث العالم أحادي القطب”.

وأضاف بيسكوف: إن العالم متعدد الأقطاب وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد المشاركة في مختلف أشكال التعاون من أجل مصالح شعوب جميع البلدان وربما كان هذا أقرب بكثير إلى الرئيس بوتين والاتحاد الروسي في نهاية المطاف.

سانا

قد يعجبك ايضا
سياسة

العراق: ضبط صواريخ وأسلحة لإرهابيي “داعش” في ديالى

سياسة

الجعفري: المطلوب قراءة الوضع في سورية بطريقة موضوعية وعدم اعتماد مواقف تؤدي إلى إطالة…

دولي

بوتين يعرب عن أمله بالتغلب على جميع الصعوبات بشأن مشروع (التيار الشمالي 2)

آخر الأخبار

الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح الجزيرة السورية