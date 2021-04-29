الكرملين: مزاعم واشنطن بشأن القيادة العالمية بقايا من حقبة ماضية

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن مزاعم الولايات المتحدة باستعدادها لقيادة العالم هي بقايا من حقبة ماضية.

وقال بيسكوف للقناة الأولى للتلفزة الروسية في رد على سؤال حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة التي تشهد ضعفاً ولكنها لا تزال تعمل كبلد عدواني: “إن تصريحات واشنطن باستعدادها لقيادة العالم بأسره هي على الأرجح بقايا العقد الماضي وإرث العالم أحادي القطب”.

وأضاف بيسكوف: إن العالم متعدد الأقطاب وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد المشاركة في مختلف أشكال التعاون من أجل مصالح شعوب جميع البلدان وربما كان هذا أقرب بكثير إلى الرئيس بوتين والاتحاد الروسي في نهاية المطاف.

سانا