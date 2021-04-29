افتتاح مركز «خدمة المواطن» بدائرة خدمات المهاجرين

افتتحت محافظة دمشق اليوم مركز خدمة المواطن بدائرة خدمات المهاجرين في الجسر الأبيض بعد إعادة تأهيله ضمن خطة المحافظة للتوسع بهذه المراكز تسهيلاً لمعاملات المواطنين.

وتبلغ مساحة المركز الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الحاسوبية 120 متراً مربعاً بعد أن كانت سابقاً 24 متراً مربعاً وأصبحت المكاتب الأمامية 11 مكتباً بينما في السابق كانت 4 مكاتب إضافة لإحداث مكتبين للأرشفة الالكترونية كما يضم المركز 3 كوات مصرفية تابعة للمصرف التجاري السوري وقاعة استقبال مزودة بنظام دور الكتروني.

وبين مدير المراكز في المحافظة المهندس لؤي علوش في تصريح لـ «سانا» أهمية إعادة تأهيل المركز وتوسعته لاستيعاب أعداد أكبر من المراجعين وتخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم مشيراً إلى أن المركز يقدم خدمات السجل المدني والعدلي وغير الموظف وعقود الإيجار السكنية وخدمات مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت على أن يتم لاحقاً توسيع الخدمات لتشمل عقود التأمين الإلزامي وتصديق الوثائق من وزارة الخارجية والمغتربين وبيانات التنظيم العمراني.

وتتوزع مراكز خدمة المواطن في ساحة يوسف العظمة «مبنى المحافظة» الذي يضم المركز الرئيسي وبمدينة دمشق القديمة في مكتب عنبر وبدوائر خدمات الميدان جانب دوار باب مصلى والقنوات في باب سريجة والشام الجديدة بمشروع دمر وبالمزة جبل والمهاجرين في الجسر الأبيض وفي السجل المؤقت بالسبع بحرات وببهو مديرية مالية دمشق ساحة عرنوس وبكفرسوسة ومنطقة جنود الأسد بدمر.