«الزراعة»: مكافحة أكثر من 21 ألف دونم من الجراد

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أنها كافحت أكثر من 21 دونماً من الجراد الصحراوي في مختلف المحافظات.

وبين مدير وقاية النبات في الوزارة الدكتور إياد محمد أن المساحات المكافحة من الجراد الصحراوي بدءاً من الـ 17 من نيسان الجاري وحتى الـ 28 منه بلغت 21615 دونماً منها 2850 دونماً في دمشق وريفها و4700 دونم في درعا و1400 في القنيطرة و10690 دونماً في السويداء و225 دونماً في حمص و350 دونماً في دير الزور و1400 دونم في حلب.

وأشار محمد إلى وجود مجموعات في منطقة دبسي عفنان في الرقة يتم حالياً التعامل معها وأخرى في موقع غرب السويداء بكثافات قليلة.