الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح الجزيرة السورية

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي مجدداً اليوم كمية من القمح السوري من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي وأخرجتها إلى شمال العراق بالتعاون والتنسيق مع ميليشيا “قسد”.

ونقلت «سانا» عن مصادر محلية من قرية السويدية قولها لمراسلة الوكالة بأن «رتلاً من 32 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع تل علو أخرجتها قوات الاحتلال الأمريكي بحراسة مجموعات من ميليشيا «قسد» إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي».

وسرقت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من القمح السوري عبر مئات الشاحنات من صوامع تل علو في ناحية اليعربية والطويبة في ريف القامشلي الشرقي وغيرها وأخرجتها إلى شمال العراق.