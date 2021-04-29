الاتحاد البرلماني العربي يستنكر ممارسات الاحتلال التركي بقطع المياه عن أهالي الحسكة

استنكر الاتحاد البرلماني العربي بشدة ممارسات الاحتلال التركي ولا سيما جريمة القطع المتعمد والمتكرر لمياه الشرب عن أهالي الحسكة ودعا الأسرة الدولية بكل أطيافها ومنظماتها لممارسة الضغوط الفورية والعاجلة على سلطات النظام التركي لوقف هذه الانتهاكات وإعادة إمدادات المياه.

وأوضح الاتحاد في بيان تلقت« سانا»نسخة منه اليوم أن ممارسات الاحتلال التركي هذه تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وفي شهر رمضان إضافة إلى الوضع الصحي المتفاقم بسبب انتشار فيروس كورونا والحاجة الملحة للمياه.. ومع كل ما تنطوي عليه تلك الممارسات من صور التعذيب للبشر والتبعات الكارثية لحرمان المدنيين من مياه الشرب ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن يطالب الاتحاد تركيا بعدم استخدام المدنيين الأبرياء في تصفية حسابات سياسية وعسكرية.

وأهاب الاتحاد بالأسرة الدولية بكل أطيافها ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان لممارسة الضغوط الفورية والعاجلة على السلطات التركية لوقف هذه الانتهاكات وإعادة إمدادات المياه فوراً إلى المناطق التي حرمتها من المياه منعا لكارثة إنسانية لن تقف عند الحدود السورية بل ستنعكس آثارها السلبية على كل المنطقة المحيطة مذكرا بما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان من حماية حقوق المدنيين ومرافق الخدمات الأساسية بما فيها تلك المتصلة بتوزيع المياه والصرف الصحي.

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن دعمه الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لحل سياسي يعيد للجمهورية العربية السورية الشقيقة أمنها المحوري في المنطقة العربية والعالم بوصفها ركنا ًأساسيا للعمل العربي المشترك ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وجه أول أمس 48 رسالة باسم مجلس الشعب إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان استنكر فيها الجريمة النكراء

والمستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن محافظة الحسكة وجوارها داعياً إلى الضغط على النظام التركي لوقف جريمته بحق السكان الآمنين.