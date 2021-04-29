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وصول صندوق التأييدات الخطية التي منحها أعضاء مجلس الشعب للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا

وصل صندوق التأييدات الخطية التي منحها أعضاء مجلس الشعب للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام في تصريح للصحفيين نقلته «سانا»: «بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كافة طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام».

وأضاف اللحام: إنه بعد الانتهاء من دراسة طلبات الترشح وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشحهم.

يتبع..

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