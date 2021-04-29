كوادر مياه إدلب تعيد تشغيل 10 آبار في الريف المحرر من الإرهاب

تمكنت كوادر المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة إدلب من إعادة تشغيل عشر آبار في الريف المحرر من الإرهاب بالاستفادة من تدوير تجهيزات ميكانيكية وكهربائية متضررة بفعل الإرهاب.

وذكر المهندس محمد عجمي مدير مؤسسة مياه إدلب في تصريح لمراسل «سانا» اليوم أن كوادر المؤسسة قامت بتخزين مئات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية المتضررة بفعل الإرهاب التي تم سحبها من 50 وحدة مياه مخربة ومدمرة بفعل الإرهاب في الريفين الجنوبي والشرقي لمحافظة إدلب بعد عملية التحرير مبيناً أن هذا الإجراء أسهم بتوفير ما قيمته مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية.

وأوضح أن تشغيل الآبار تركز في قرى تل عاس والتح وتل الكرام ومعردبسة ومعرة النعمان بغية إرواء القاطنين والعائدين إلى منازلهم في هذه المناطق لافتاً إلى حرص المؤسسة على إعادة الاستفادة المثلى من هذه التجهيزات بعد إخضاعها لعمليات تأهيل وصيانة بغية توظيفها في إرواء التجمعات والمناطق السكنية.

وأوضح عجمي أن المؤسسة ستتوسع خلال الأشهر القادمة في الاعتماد على مخازينها من المواد المتضررة بفعل الإرهاب لتشغيل أكبر قدر ممكن من الآبار في المناطق المحررة.

يشار إلى أن مؤسسة مياه إدلب أطلقت العمل مؤخراً بوحدة مياه التح التي تروي نحو 3 آلاف مواطن عائد الى البلدة.