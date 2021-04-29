العدوان السعودي يحتجز سفينة وقود للشعب اليمني

أعلنت شركة النفط اليمنية أن قوى العدوان السعودي احتجزت اليوم سفينة جديدة تحمل 23 ألفاً و960 طناً من مادة المازوت الى الشعب اليمني وحاصلة على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل لوكالة «سبأ»أن السفينة «تانغو» التي تم منعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة تحمل كميات من المازوت مخصصة لقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل قوى العدوان أصبح عددها 6 منها سفينة محملة بمادة المازوت وخمس أخرى محملة بـ 035ر128 طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة، لافتاً إلى أنه منذ مطلع العام الجاري لم يسمح بدخول أي سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة عدا سفينة ديزل واحدة مخصصة للاستهلاك العام مثلت ما نسبته 5ر6 بالمئة من الاحتياج الفعلي.

وحمّل الناطق الرسمي للشركة قوى العدوان وكذلك الأمم المتحدة “التي توفر لها الغطاء” المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الممارسات التعسفية التي تضاعف من معاناة الشعب اليمني.