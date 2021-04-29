بايدن: لا نسعى للتصعيد مع روسيا أو النزاع مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يسعى إلى تصعيد التوترات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في خطاب سنوي أمام الكونغرس أمس نقلته «فرانس برس» : “أوضحت لبوتين أننا لا نسعى إلى التصعيد، لكن أفعالهم لها عواقب”.

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية تأزماً بسبب الاتهامات والمزاعم التي أطلقتها الولايات المتحدة تجاه روسيا والعقوبات الأحادية التي تفرضها ضدها بشكل مخالف للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالشأن الصيني، أعلن بايدن أيضاً عدم السعي إلى نزاع مع الصين وقال: “خلال مناقشاتي مع الرئيس شي جين بينغ أخبرته أننا نؤيد المنافسة، ولكن في المقابل سنحارب الممارسات التجارية غير العادلة وسنحافظ على وجود عسكري قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وتؤكد بكين أن العلاقات الصينية- الأمريكية تدهورت بشكل غير مسبوق لأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبنت سياسات عدائية وخاطئة تماماً تجاه الصين.