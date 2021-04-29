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ألمانيا.. أربعة قتلى بحادث في مركز للمعوقين

قتل أربعة أشخاص وأصيب خامس بجروح خطرة في مركز للمعوقين قرب العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس »: إن “إصابات جميع الضحايا ناتجة عن استخدام عنف شديد ومفرط” من دون أن تتمكن على الفور من إعطاء تفاصيل عن ملابسات جرائم القتل المزعومة.

وعثر على القتلى الأربعة ليلة أمس في غرفهم الخاصة بالمركز الواقع في مدينة بوتسدام المجاورة للعاصمة برلين فيما أشار المحققون إلى أنه تم توقيف موظفة في المركز تبلغ من العمر 51 عاماً تدور حولها الشبهات.

يشار إلى أن المركز المذكور هو «ثوسنيلدا فون سالديرن هاوس» المخصص لاستقبال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية ولاسيما المكفوفين والمصابين بالتوحد.

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