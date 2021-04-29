مقتل 8 جنود فنزويليين على الحدود مع كولومبيا

أعلن الجيش الفنزويلي مقتل ثمانية من جنوده في الأيام الأخيرة خلال معارك مع مجموعات كولومبية مسلحة في جنوب غرب البلاد على الحدود مع كولومبيا.

ونشرت وزارة الدفاع الفنزويلية أمس بياناً يتضمن أسماء الجنود الثمانية الذين قتلوا أثناء المعارك من دون ذكر تفاصيل، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» اليوم.

وتحدثت الوزارة في بيان الاثنين الماضي عن معارك عنيفة بين الجيش والمجموعات المسلحة مشيرة إلى سقوط قتلى من الجانبين في هذه المنطقة.

وتؤكد كراكاس أن هذه المجموعات تقوم بزرع ألغام مضادة للأفراد وبالعمل في مجال تهريب المخدرات بينما ذكر مصدر أمني في كولومبيا أن هؤلاء المسلحين منشقون عن حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك وتقول الاستخبارات العسكرية الكولومبية إن هذه المجموعات التي تعمل بلا قيادة موحدة وتمول من تهريب المخدرات والألغام السرية تعززت في مناطق معزولة.

«سانا»