موسكو تنفي تعليق اتفاق مركز إمداد الأسطول الروسي في السودان

نفت السفارة الروسية في السودان صحة الأنباء عن تعليق الاتفاق المبرم بين موسكو والخرطوم لإنشاء مركز لإمداد الأسطول الروسي في السودان.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها على «إنستغرام»: “فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الفضاء الإعلامي الإقليمي والسوداني حول مزاعم إيقاف تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز تموين وصيانة للبحرية الروسية على أراضي السودان فإن السفارة الروسية تؤكد أن هذه التصريحات لا تتفق مع الواقع” مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات من الجانب السوداني.

وكانت روسيا أعلنت في التاسع من أيلول 2020 عزمها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية فيما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن ‏السودان أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين التصديق عليه من الجهاز التشريعي فضلاً عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية.

«سانا»