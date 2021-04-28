رياضيو السويداء: المشاركة بالانتخابات وفاء للوطن وتأكيد على استقلالية قراره

قبل أقل من شهر من موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس والعشرين من الشهر القادم يتطلع رياضيو محافظة السويداء كغيرهم من رياضيي سورية للمشاركة بهذا الاستحقاق باعتبارهم يمثلون شريحة واسعة في المجتمع ويقع على عاتقهم مسؤولية وطنية كبيرة.

مراسل «سانا» في السويداء رصد آراء الشارع الرياضي بالمحافظة حيث أشار الخبير الرياضي بكرة القدم سليم مسعود إلى أن المشاركة بالانتخابات واجب على كل مواطن للتعبير عن الوفاء للوطن وتحديد مستقبله لافتاً إلى أن إقامتها في موعدها رغم كل الظروف هو نصر سياسي وتتويج لانتصارات جيشنا الباسل وصمود شعبنا.

وأكد الحكم بكرة القدم عمران الجباعي أن الانتخابات استحقاق وطني يجب عدم الغياب عنها كون المشاركة فيها تعبيراً عن الانتماء للوطن لافتاً إلى أن إقامتها في موعدها تحد لكل الدول التي تآمرت على سورية.

وبحسب رئيس نادي شهبا والمدرس في كلية التربية الثانية بالسويداء غسان الطويل فإن الانتخابات استحقاق دستوري وسيادي ووطني ويجب أن نؤكد عبر المشاركة بها على استقلالية القرار السوري وعلى أن سورية دولة قوية وقادرة على القيام بكافة الاستحقاقات الدستورية بموعدها.

وقال الحكم الدولي السابق شادي عصفور إن المشاركة بالانتخابات حق لكل مواطن لاختيار الشخص الأنسب وجاء موعدها بالوقت الصحيح دستورياً لإرسال رسالة للعالم بأن سورية صامدة وتسير بالطريق الصحيح وأبناءها يقررون مستقبلهم بأنفسهم.

ووفقاً للخبير في كرة المضرب المهندس ماهر حاتم فإن المشاركة بالانتخابات ضرورة للمحافظة على بلدنا والوصول به إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة والحرب التي نعيشها والتأكيد للعالم أننا مستمرون في حياتنا.

وبحسب بطل الرياضات الخاصة تيسير العريضي فإن الانتخابات هي انتصار لبلدنا وتحمل رسالة تحد لأصعب الظروف وتمثل واجباً وطنياً علينا المشاركة به.