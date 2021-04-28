الخفاجي: مركز تبادل المعلومات الرباعي يقوم بدور مهم وفعال ضد الإرهاب

أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي أن المركز الرباعي المشترك بين سورية والعراق وروسيا وإيران يقوم بدور مهم وفعال في تبادل المعلومات ضد الإرهاب.

وقال الخفاجي في تصريح لوكالة «سبوتنيك» اليوم وأوردته «سانا»: «هذا المركز يسهم بشكل كبير في توفير الكثير من المعلومات ضد التنظيمات الإرهابية واستتباب الأمن والتنسيق ما بين القطاعات الأمنية العراقية» مضيفاً «أن دور هذا المركز مهم جداً في تبادل المعلومات بالتنسيق ما بين القوات الأمنية مع ثلاث دول هي روسيا وسورية وإيران».

وأشار الخفاجي إلى أن «ضباط الدول الثلاث موجودون ويعملون مع الضباط العراقيين في المركز الرباعي».

وأعلن تأسيس مركز تبادل المعلومات الرباعي ومقره بغداد في عام 2015 بهدف محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق.