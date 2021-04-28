إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده تتويج للانتصارات ودليل على قوة سورية

طرطوس - رفاه نيوف:

أكد الدكتور مدين الضابط – أستاذ في كلية الاقتصاد بطرطوس أن إجراء الاستحقاق الرئاسي في وقته من أهم الرسائل التي يمكن أن توجه إلى محور التآمر والعدوان من قبل الشعب السوري مفادها صمود هذا الشعب على الرغم من كل أنواع الإرهاب والحصار وخاصة الحصار الاقتصادي الذي يمس لقمة عيشه وحياته وتمسكه بثوابته الوطنية واستقلاله، وانتصار إرادة هذا الشعب على الطغيان مهما طال زمنه أو قُويت شوكته.

لذلك تعد المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق، الذي يشكل منعطفًا تاريخياً مهماً عموماً في تاريخ سورية المعاصر وفي مجريات هذه الحرب التي تتعرض لها بشكل خاص، انتصاراً آخر يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي يسطرها جيشنا البطل، والوقوف معه في خندق واحد في معركة الشرف والكرامة والعزة.

أحمد البدوي- كاتب عدل منطقة بانياس قال: نشهد هذه الأيام التحضيرات لإنجاز الاستحقاق الدستوري لولاية دستورية جديدة وإن إنجاز هذا الاستحقاق في موعده له معانٍ كثيرة وبالغة الأهمية فهو تكريس لمدى قوة سورية وجيشها وشعبها الذي يؤكد دائماً انتصار الدولة وسيادتها، وكما نرى فإن الإقبال على تقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ما هو إلا دليل واضح على سيادة الديمقراطية، وأن إنجاز هذا الاستحقاق في موعده سيشكل رسالة قوية وحقيقية للعالم بأن سورية منتصرة ووفية لتضحيات جيشها الباسل وأن سورية التي واجهت السنوات العجاف المتمثلة بالعدوان والإرهاب تمضي قدماً إلى النصر وإعادة الإعمار وعودة المهجرين واستعادة كل ذرة تراب من سورية الحبيبة.

المحامي نزار سودان أكد أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ما هو إلا تتويج للانتصارات الكبيرة التي سطرها جيشنا الباسل وستكون هذه الانتخابات رسالة إلى كل العالم بأن سورية منتصرة رغم الحرب الطويلة ورغم العقوبات الظالمة وستبقى واحدة موحدة وعلى كل سوري شريف أن يتوجه إلى صناديق الانتخابات في ٢٦ الشهر القادم لممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يراه يمثل مستقبل سورية ووحدتها وهذا حق وواجب ووفاء لدماء شهدائنا.

المحامي علم الدين سليمان أكد أن الاستحقاق الرئاسي القادم هو دليل قاطع على انتصار سورية على كل ما خطط لها ودليل قوتها وصلابتها وأن الانتخابات قرار سيادي يقرره الشعب السوري نفسه، هذا الشعب الذي يأبى الذل والهوان، وعلى كل مواطن شريف المشاركة في هذا الاستحقاق فعليه نعقد الأمل بغدٍ أجمل وأفضل لسورية وتحرير كل شبر من ترابها الغالي والوصول معاً إلى بر الأمان.