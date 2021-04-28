أكثر من 200 ألف وفاة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مئتي ألف وفاة موضحة أنه خلال شهر نيسان وحده سجلت ستة ملايين إصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة في تقريرها اليومي تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف وفاة و360 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات ال24 الأخيرة مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للاصابات بلغ 18 مليون إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 201 ألف و187 منذ ظهور الجائحة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3086 وفاة و72140 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 395022 بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14441563.

أما في الصين، فقد سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أن إجمالي الإصابات بلغ 90622 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 4636 وفاة والمتعافين 85669 شخصاً.

«سانا»