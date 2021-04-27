الرئيس بوتين يدعو للتقيد بالأخلاق السياسية واحترام القانون خلال الانتخابات البرلمانية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التقيد بالأخلاق السياسية واحترام القانون وتجنب الكلام الفارغ والشعبوية خلال حملة الانتخابات البرلمانية الفيدرالية المقبلة في البلاد.

ووفقاً لوكالة «سبوتنيك» قال بوتين خلال اجتماع لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية في سان بطرسبورغ اليوم: “يجب على روسيا أن تظهر مثالاً جيداً للآخرين وأن تتجنب الكلام الفارغ والشعبوية الرخيصة غير المدعومة”.

وأشار بوتين إلى أن الانتخابات البرلمانية الفيدرالية ستجرى الخريف القادم مشدداً على ضرورة نزاهة وشفافية المنافسة واحترام جميع الخصوم والتقيد الصارم بقواعد القانون والأخلاق السياسية.

وتجري الانتخابات البرلمانية القادمة في روسيا في الـ 19 من أيلول القادم.

«سانا»