مراكب الموهوبين

يسرى المصري

تعرف أزهار الليمون الجميلة كيف تنشر عطرها في الفضاء وتسعد كل من تهب على أنفاسه من طيبها وهذا حال الموهوبين من طلابنا الذين نجحوا للمرة الثانية على التوالي، بتحقيق الفوز بالمرتبة الأولى عالمياً في مسابقة الذكاء الصنعي ( AI ethics Award) بفئة أخلاقيات الذكاء الصنعي في الهاكاثون الخاص باليافعين الذي تنظمه بريطانيا بمشاركة أكثر من ٢٩ بلداً و ٣٠٠٠ يافع .

البذور الجميلة أينعت عبر التفكير الإبداعي والتصميم والتنفيذ والعرض والدفاع وكانت راية سورية خفاقة شامخة.. ولمن رعى هذا النشاط ودعمه بالتدريب والتعليم لم تكن تلك النتيجة بمفاجأة, بل كانت ثمرة مباركة وحصيلة تعب وجهد في استثمار طاقات الشباب واليافعين وتوجيهها بما ينسجم مع أحدث تقانات وعلوم العصر، إضافةً لإيمان المشرفين على الفريق بأنًّ شبابنا قادر على التميز والإبداع وبجميع أنواع العلوم وأحدثها .

وحبذا لو أن هذه النتيجة تكون حافزاً يثبت أن الطريق الذي سلكه فرع اللاذقية للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية لناحية الاستثمار في إعمار الأطفال واليافعين هو الطريق الصحيح الذي يؤتي النتائج المطلوبة.

طلابنا وطالباتنا نجحوا في أن يوصلوا صوت سورية للعالم أجمع بلغة الذكاء الصنعي والمشاريع الأخلاقية التي تقدم العلم لخدمة الإنسان والمجتمع للعالم مؤكدين أن الأجيال السورية تسير على خطا ثابتة وإيمان قوي بالوطن والهوية السورية .

تستحق هذه الجهود الطيبة لفريق الجمعية السورية للمعلوماتية باللاذقية الذين فتحوا قلبهم واحتضنوا المواهب الجديدة كل الشكر والتقدير لأن الإبداع الحقيقي يبدأ من اكتشاف مواهب الصغار ومن ثم بدعمهم و رعايتهم وتدريبهم ليصبحوا منارة سورية في العلوم والفن والثقافة بكل لغات العالم .