ضبط 7 محطات وقود مخالفة و150 كيلوغراماً بقايا فروج فاسدة في ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 7 محطات وقود بمخالفة قطع البطاقات الإلكترونية باستغلال ميزة السفر بقصد الاتجار بالمادة في مناطق الغوطة والتل والنبك والكسوة وأوتوستراد حرستا.

وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن عناصر المديرية ضبطوا أيضاً عاملاً في محل فروج على دراجة نارية بريف دمشق في حوزته كمية 150 كيلوغراماً من بقايا الفروج رائحتها كريهة وغير صالحة للاستهلاك البشري ليقوم بنترها وبيعها إلى مطاعم الكباب.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإتلاف الكمية المخالفة وإحالة المرتكب إلى القضاء المختص.