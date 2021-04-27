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مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم مروحية في كندا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية قرب إقليم نونافوت القطبي شمال كندا.

وقالت السلطات الكندية في بيان نقلته شبكة «سي بي سي»الإعلامية الكندية: إن “مروحية من نوع (ايه إس 350 بي 2 ) تابعة لشركة (غريت سلاف هيليكوبتر) اللوجستية تحطمت بالقرب من جزيرة غريفيث بإقليم نونافوت القطبي ما أدى إلى مصرع عالم بيولوجي وطيارين اثنين كانوا يقومون برحلة لدراسة الدببة القطبية في المنطقة” مشيرة إلى أن سبب الحادث ما زال مجهولاً.

وأضاف البيان:  تم العثور على حطام المروحية على بعد نحو 22 كيلو متراً عن بلدة ريزولوت باي يوم أمس بعد فقدان الاتصال بها منذ يوم الأحد الماضي.

 

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