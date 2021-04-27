دفعة من لقاح «سبوتنيك v» إلى الهند الشهر المقبل

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح «سبوتنيك v» الروسي المضاد لفيروس كورونا سيبدأ توريده للهند الشهر المقبل.

وقال رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف في تصريح لقناة «سي إن إن »الأمريكية، أورده موقع «روسيا اليوم»: إنه سيتم توريد الجرعات الأولى من اللقاح إلى الهند في الأول من الشهر المقبل مشيراً إلى أن الهند ستكون واحداً من المنتجين الرئيسين للقاح الروسي «سبوتنيك v».

وتعد الهند من بين 60 دولة تم تسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك v)فيها .

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عقد اتفاقات مع عدة شركات هندية كبرى للأدوية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من اللقاح في السنة.

وتواجه الهند وضعاً وبائياً صعباً في الفترة الأخيرة حيث تم تسجيل أعداد قياسية للمصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.