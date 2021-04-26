بنك سورية الدولي الإسلامي أول بنك يُطلق خدمة نقاط البيع P.O.S

دمشق ـ تشرين:

أطلق بنك سورية الدولي الإسلامي خدمة نقاط البيع (P.O.S) كأول بنك سوري يطلق هذه الخدمة التي تُعد أحد الحلول التقنية المهمة للمدفوعات وتُتيح آلية متطورة للدفع الإلكتروني من خلال البطاقة المصرفية التي تمكّن عملاء البنك من دفع ثمن مشترياتهم وخدماتهم بيسر وسهولة.

ويأتي إطلاق البنك لهذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي وتوظيف التقنيات المبتكرة لاستحداث حلول دفع جديدة ضمن رؤيته بأن يكون الأول في المصرفية الإلكترونية والابتكار لمواكبته التطور في مجال أتمتة العمليات.

بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي أكّـد أن هذه الخدمة سيكون لها دور كبير في توفير الوقت والجهد على المواطنين في مجال تسديد ثمن مشترياتهم، أو الخدمات المقدمة لهم وذلك لمرونة الدفع بشكل سريع وآمن، وقال: انطلاقاً منا لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، والوقوف على احتياجات عملائنا فإن البنك يحرص دائماً على تطوير وتحديث خدماته الإلكترونية لتسريع سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائنا بما يليق بهم ويلبي تطلعاتهم، ونسعى دائماً أن نكون الخيار الأفضل والأول للعملاء بتقديم الخدمات بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية لتناسب أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، ونعمل بشكل مستمر على معرفة احتياجات السوق والعملاء ودراستها في سبيل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين.

وأضاف: تتماشى الخدمة الجديدة مع توجّهات مصرف سورية المركزي الهادفة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية وتحقيق التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ما يساهم في توفير مختلف وسائل الدفع الحديثة والبديلة، التي بدورها توفّر خيارات أكثر لحاملي بطاقات الدفع عند التسوق، إلى جانب توفير الوقت والجهد وتجنّب حمل مبالغ مالية.

ويعمل بنك سورية الدولي الإسلامي على توسيع نطاق الخدمة عبر نشر شبكة واسعة من أجهزة نقاط البيع P.O.S في مختلف القطاعات “فنادق – مطاعم – مراكز تسوق – مستشفيات و مراكز طبية – محلات تجارية” وغيرها من الفعاليات في دمشق والمحافظات.