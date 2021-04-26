مكافحة الجراد الصحراوي في سبع محافظات

أعلن مدير الوقاية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور إياد محمد عن مكافحة حشرة الجراد الصحراوي في 17245 دونماً في 7 محافظات خلال الفترة من 17 ولغاية 26-4-2021.

ونقلت «سانا» عن محمد توضيحه: «المساحات موزعة على 400 دونم في دمشق و1350 دونماً في ريفها و4700 دونم في درعا و9320 دونماً في السويداء و350 دونماً في دير الزور و225 دونماً في حمص و900 دونم في القنيطرة».

وبين محمد أن فرق الرصد والتحري في المحافظات لم تبلغ اليوم عن وجود مجموعات جراد في أي منطقة حتى الآن وهي تتابع عملها على مدار الساعة كما أن فرق المكافحة جاهزة للتدخل في حال وجود أي مجموعات.