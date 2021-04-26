مصادرة عدد كبير من القطع الأثرية بعد القبض على مجموعة تتاجر بالآثار بريف طرطوس

تمكن فرع الأمن الجنائي بطرطوس من مصادرة عدد كبير من القطع الأثرية المتنوعة بعد إلقاء القبض على مجموعة تقوم بالمتاجرة بالآثار.

ونقلت «سانا» عن رئيس فرع الأمن الجنائي في طرطوس العقيد آصف العلي قوله: «بعد متابعة دقيقة تم إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 15 شخصاً في ريف طرطوس ومصادرة نحو 150 قطعة أثرية بحوزتهم وذلك بعد ورود معلومات بوجود مجموعة تتاجر بالآثار».

ولفت العقيد العلي إلى أنه بعد الكشف على القطع الأثرية من قبل لجنة مختصة في مديرية آثار طرطوس تبين أنها من النوع النادر وبناء عليه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المجموعة المقبوض عليها وإحالتها إلى القضاء أصولاً.

بدوره بين مدير آثار طرطوس المهندس مروان حسن أنه بعد الكشف على القطع الأثرية المصادرة من قبل لجنة مختصة بناء على طلب فرع الأمن الجنائي تبين أن معظمها مهمة جداً وتعود لفترات تاريخية مختلفة.

وأوضح حسن أن فرع الأمن الجنائي قام بتسليم المصادرات أصولاً إلى مديرية آثار طرطوس ووضعت ضمن متحف طرطوس وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من القطع المتنوعة التي تضم أواني زجاجية وفخارية ونقوداً مختلفة ذهبية وفضية وبرونزية إضافة إلى تماثيل وتمائم وخواتم وأختام وقراط ذهبية ومشابك شعر عاجية وسرج فخارية وبرونزية وأدوات زينة وغيرها.