وقفة تضامنية في غزة دعما للأسرى الفلسطينيين بمعتقلات الاحتلال

شارك عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر اليوم بوقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المشاركون خلال الوقفة التي أقيمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

وذكرت «سانا» أن المشاركون طالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وتوفير الحماية لهم والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

ويواجه 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ويعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.