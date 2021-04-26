مقتل ثلاثين جندياً نيجيرياً في هجوم مسلح

أعلنت مصادر محلية أن ثلاثين جندياً نيجيرياً قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا أمس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر قولها: إن مجموعة من المسلحين يعتقد أنهم ينتمون لفرع تنظيم “داعش” الإرهابي في نيجيريا هاجموا القاعدة الواقعة في بلدة ماينوك بولاية بورنو شمال شرق البلاد وقتلوا أكثر من 30 جندياً قبل أن ينسحبوا تحت الضربات الجوية.

وتقع ماينوك على بعد نحو 55 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي تواجه هجمات مسلحة منذ أكثر من عقد قتل فيها أكثر من 30 ألف شخص وشرد ما لا يقل عن مليونين.

«سانا»