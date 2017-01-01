ص 6:06 2017/01/1

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني أمس على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود التي تبذلها موسكو وطهران بهدف الوصول إلى التسوية النهائية للأزمة في سورية.

وقال بيان صدر عن الكرملين ونقله موقع «روسيا اليوم»: إن الرئيسين بوتين وروحاني أشادا خلال الاتصال بأهمية التوصل إلى الاتفاقات الخاصة بوقف الأعمال القتالية في سورية وإطلاق العملية السياسية في عاصمة كازاخستان أستانة.

وكان بوتين قد بحث مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف هاتفياً أمس الأول التحضير للمحادثات المرتقبة في أستانة حول الأزمة في سورية.

يذكر أن نزارباييف أعلن الإثنين الماضي عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف التي ستشارك في المحادثات حول الأزمة في سورية في عاصمة بلاده أستانة وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك، بينما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا وإيران وتركيا ستكون الضامن للاتفاقات التي يمكن أن تنتج عن اجتماع أستانة الذي من المقرر أن يحضره ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة.