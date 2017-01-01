ص 6:06 2017/01/1

أدانت سورية بأشد العبارات التفجير الإرهابي المزدوج الذي نفذه انتحاريون من تنظيم «داعش» الإرهابي في أحد الأسواق ببغداد وأكدت أن هذا العمل الإجرامي يأتي للتغطية على الهزائم التي مُني بها الإرهابيون إثر الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي والحشد الشعبي لتحرير الموصل.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين لـ«سانا» أمس: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التفجير الإرهابي المزدوج الذي ارتكبه انتحاريون من تنظيم «داعش» الإرهابي وأدى إلى استشهاد سبعة وعشرين شخصاً وإصابة ثلاثة وخمسين آخرين في أحد الأسواق العراقية في بغداد صباح هذا اليوم «أمس».

وأضاف المصدر: لقد أبى هذا التنظيم الإرهابي المدعوم من دوائر في المنطقة وخارجها أصبحت معروفة للعالم وداع العالم الحالي «الماضي» من دون ارتكاب مزيد من جرائمه الدموية التي حصدت مئات أرواح العراقيين الأبرياء من نساء وأطفال وعجزة في عام 2016.

وتابع المصدر: تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا العمل الإجرامي يأتي للتغطية على الهزائم التي مُني بها الإرهابيون إثر الانتصارات التي يحققها جيش العراق والحشد الشعبي لتحرير مدينة الموصل، كما أن الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في مدينة حلب جرّد التنظيمات الإرهابية مما تبقى لديها من إمكانات لمواجهة تقدم الجيشين السوري والعراقي.

وقال المصدر: كما تؤكد الجمهورية العربية السورية وقوفها إلى جانب عائلات ضحايا هذا العدوان الإرهابي ومع الحكومة العراقية وشعب العراق وجيشه في مواجهة الإرهاب وتدعو المجتمع الدولي لمعاقبة الأطراف التي تقوم بدعم وتمويل وتسليح الإرهابيين في العراق وسورية وتطالبها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بعيداً عن سياسة ازدواجية المعايير.