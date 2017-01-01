ص 6:06 2017/01/1

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس أن التصريحات التي تزعم أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هو «مرشح روسيا» بعيدة عن الواقع وتصب في إطار الحرب الإعلامية التي تستهدف موسكو.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن تصريحات الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها حول أن «روسيا كانت تراهن على ترامب وأنه مرشحها» ليست سوى عنصر من عناصر الحرب الإعلامية ضدنا، لافتة إلى أنه وبعد اتضاح حقيقة أن ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون هما المرشحان الرئيسيان أصبح واضحاً أن أحدهما يبني حملته الانتخابية بشكل كامل على أساس الخطابات المعادية لروسيا.

وأوضحت زاخاروفا أنه لم يكن هناك أي مرشحين موالين لروسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية بل كان هناك مرشح واحد يتسم بكراهية الروس.

وأشارت زاخاروفا إلى وجود انطباع بأن فريق الحزب الديمقراطي يحاول الانتقام من ترامب لفوزه في الانتخابات الرئاسية عبر اتخاذ قرارات سخيفة قبل شهر من توليه منصبه وضربت على ذلك مثلاً قرار الإدارة الأميركية الأخير بشأن مواصلة تسليح حلفائها ممن تطلق عليهم تسمية «المسلحين المعتدلين» في سورية وإرسال صواريخ محمولة مضادة للطيران إليهم.

وقالت زاخاروفا: إن الإدارة التي تشارف على الرحيل لاتترك كذلك فرصة إلا وتنتهزها محاولة تخريب العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا غير مدركة أنه لم يعد هناك مجال لتخريبها أكثر.

وأشارت زاخاروفا الى أن الاتصالات بين موسكو وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب ستبدأ بعد تسلمه المنصب رسمياً حيت سيتم حينها تحديد جدول اللقاءات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي الجديد، مضيفة: لذلك فنحن بانتظار قدوم الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض.

وأكدت زاخاروفا وجود جميع المقومات الكفيلة بالخروج من المأزق الذي أوصلت إليه الإدارة الأميركية العلاقات الروسية- الأميركية.

وكان ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية وبعدها بالتخلي عن سياسة التدخلات الطائشة للإدارة الأميركية السابقة فى الصراعات الخارجية والتركيز على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي واعتبار كل دولة تحمل الهدف نفسه شريكاً في محاربة الإرهاب، كما تعهد بتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة البلدين.